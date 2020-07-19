Чаевые не обязательны. В России написаны новые правила работы кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания. Постановление правительства опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства, в документе нет "никаких новелл", только "уточнение норм исходя из изменившегося законодательства".





Документ дополнили актуальными требованиями, которые учитывают современный уровень технологического развития сферы общепита. Например, там учли дистанционный приём заказов. В частности, говорится, что клиент может сделать предварительный заказ "через Интернет, по телефону и иные средства связи".





В новых правилах прописан запрет вписывать в чек дополнительные услуги. А также включать туда расходы, которые не относятся к стоимости блюд, — например, чаевые, комиссии, доплаты. Если это произошло без ведома потребителя, клиент может потребовать вернуть деньги обратно.

Новые правила ещё не обсуждали с профессиональным сообществом.