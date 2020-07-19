Бетоновоз выбил страйк. В Москве попала на видео авария с двумя грузовиками

На съезде с Нижегородской эстакады на Нижегородскую улицу в Москве произошло столкновение двух грузовиков. Водитель бетоновоза совершил слишком резкий манёвр, машина опрокинулась и будто шаром для боулинга сбила с полосы грузовик поменьше. Тем временем один из мостов тяжёлой машины отлетел в другую сторону, но прокатился мимо легковушек. Видео опубликовал Дептранс Москвы.
— Трал с грузовиком перемещены к краю проезжей части, началась промывка проезжей части в третьей полосе. Грузовик подняли, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, оба водителя большегрузных машин получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.
Напомним, ранее Лайф публиковал видео страшной аварии с участием грузовика в Челябинской области. Автомобиль на большой скорости протаранил пять машин. В результате ДТП погибли два человека, водитель фуры задержан.