Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Бетоновоз выбил страйк. В Москве попала на видео авария с двумя грузовиками

В результате ДТП оказались блокированы три из четырёх полос движения.

283

На съезде с Нижегородской эстакады на Нижегородскую улицу в Москве произошло столкновение двух грузовиков. Водитель бетоновоза совершил слишком резкий манёвр, машина опрокинулась и будто шаром для боулинга сбила с полосы грузовик поменьше. Тем временем один из мостов тяжёлой машины отлетел в другую сторону, но прокатился мимо легковушек. Видео опубликовал Дептранс Москвы.

Трал с грузовиком перемещены к краю проезжей части, началась промывка проезжей части в третьей полосе. Грузовик подняли, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, оба водителя большегрузных машин получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео страшной аварии с участием грузовика в Челябинской области. Автомобиль на большой скорости протаранил пять машин. В результате ДТП погибли два человека, водитель фуры задержан.

Выбор редакции

Loading...