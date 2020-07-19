В Минпросвещения выступили против оценки работы учителей по результатам ЕГЭ

Оценивать работу педагогов по результатам ЕГЭ их учеников — неправильно. Так считает директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко. По его мнению, учителя вовсе не виноваты в том, что выпускники заваливают экзамены по тому или иному предмету.

— Я ещё раз обращаю внимание региональных министров образования, муниципальных отделов образования, директоров школ, что ни в коем случае нельзя оценивать работу муниципалитета, школы, класса, конкретного педагога по результатам ЕГЭ, ОГЭ или других оценочных процедур, — сказал он в эфире радио КП.

Семченко отметил, что за всю практику проведения ЕГЭ в школах он постоянно сталкивался с тем, что по окончании аттестации учебные заведения вместе с педагогами пытаются рейтинговать. Он полагает, что такой подход является неверным и стоит больше сконцентрироваться на объективной оценке учителей, выявлять возможные проблемы и стараться их решать.