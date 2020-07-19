Эксперты рассказали, как аномальная жара может ударить по кошелькам россиян

Аномально жаркая погода этим летом в России негативно скажется на урожайности предстоящей осенью. Что в свою очередь может обернуться ростом цен на овощи и фрукты. Такой прогноз дал академик Российской академии наук, специалист в области сельского хозяйства Юрий Лачуга.

— Погода неустойчивая: то заливает, то жара, то пожары. Так что всё может пострадать, но в большей степени овощи, — заявил порталу Ura.ru Юрий Лачуга.

Как пояснил эксперт, чтобы спасти урожай, в жару необходимо увеличить поливы овощных и плодовых культур. А это означает дополнительные затраты со стороны фермеров и сельхозпредприятий. В некоторых случаях, как с масленичными и зерновыми культурами, это не поможет, так как их урожайность зависит только от погоды.

В свою очередь экономист Максим Кривелевич отметил, что в России есть разные по состоянию климата сельскохозяйственные регионы. Потому утверждать о неурожае в этом году и предстоящем росте цен в магазинах преждевременно.

— Судя по тому, что я наблюдаю, ничего экстраординарного не будет. Урожай будет немного ниже среднего, а цены — немного выше среднего. Но этот сценарий для российской экономики больше плюс, — рассказал Кривелевич, добавив, что на конечную цену овощей и фруктов в магазинах также влияют налоги, стоимость транспортировки и хранения.