Трамп начал вместо предвыборных митингов проводить телефонные

Президент США Дональд Трамп из-за пандемии решил проводить предвыборные митинги по телефону. Такие мероприятия американский лидер предложил назвать "митингами Трампа", сообщает CNN.

Он уже провёл одну встречу, которую окрестил "первым в истории телералли". В течение 23 минут он обсуждал различные темы и отвечал на критику по поводу реакции американской администрации на пандемию.

Сейчас главным соперником Трампа в президентской гонке является демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Выборы в США состоятся 3 ноября.