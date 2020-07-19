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Трамп начал вместо предвыборных митингов проводить телефонные

Действующий президент уже провёл одно мероприятие в новом формате.

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Фото © АР / ТАСС

Президент США Дональд Трамп из-за пандемии решил проводить предвыборные митинги по телефону. Такие мероприятия американский лидер предложил назвать "митингами Трампа", сообщает CNN.

Он уже провёл одну встречу, которую окрестил "первым в истории телералли". В течение 23 минут он обсуждал различные темы и отвечал на критику по поводу реакции американской администрации на пандемию.

Сейчас главным соперником Трампа в президентской гонке является демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Выборы в США состоятся 3 ноября.

Напомним, Канье Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Он уже успел пририсовать себя на гору Рашмор, где высечены портреты четырёх американских лидеров.

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