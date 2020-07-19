В Сочи из-за жары объявили экстренное предупреждение

В Сочи из-за жары в 37 градусов объявлено экстренное предупреждение. Его распространило ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Жителям курортного города и туристам дали несколько советов. Носить светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка. Надевать головные уборы. Стараться двигаться не спеша и чаще находиться в тени.

— Не употребляйте алкогольные напитки, это приведёт к ухудшению общего состояния организма. Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам дополнительное употребление соли во время жары, — отметили в ведомстве.

В случае теплового удара нужно немедленно перейти в тень, выпить воды, при возможности принять душ.