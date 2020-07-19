Россияне рассказали, как отдыхают этим летом

Половина россиян не смогли отправиться в отпуск в связи с большим количеством работы. Об этом рассказали в компании OneTwoTrip, которая провела соцопрос среди пользователей Интернета.

Как сообщает РИА "Новости", всего в опросе приняли участие свыше 1200 человек. 50% из них сообщили, что работа помешала их планам на отдых. Ещё 26% опрошенных рассказали, что сами не хотят уходить в отпуск этим летом. Почти пятая часть респондентов призналась, что предпочла длительным поездкам дачу, а путешествовать по России отправилось всего 6%.

Из тех, кто всё же вырвался с работы на отдых, более трети (36%) рассказали, что остались довольны отпуском. Ещё 40% признались, что в целом было неплохо, но ожидали от отдыха большего.