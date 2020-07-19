В Москве избили повзрослевшего "мальчика, читающего стихи Рождественского"

В Москве жестоко избили 51-летнего мужчину. У него отняли все деньги. Рядовое событие из криминальной сводки примечательно тем, что этот мужчина — выросший мальчик, который год за годом покоряет сердца пользователей Интернета. Валентин, будучи малышом, читал на телепробах стихи Рождественского, а с появлением Сети видео оказалось в ней и стало популярным. Сейчас москвич находится дома, но всё ещё жалуется на опухшую ногу и травмы лица, сообщает сайт Mash.