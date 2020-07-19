"Преследуют уже много лет". Участника "Битвы экстрасенсов" избили неизвестные

В Москве совершено нападение на участника проектов "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Никиту Турчина. Неизвестные подкараулили 20-летнего блогера у подъезда его дома и накинулись со спины, избивали руками и ногами. Молодому человеку рассекли голову, но он смог забежать в подъезд и закрыться там от нападавших. Кроме того, буквально в последний момент он успел выхватить ноутбук из сумки, которую отобрали злоумышленники.

— Это было ночью возле моего подъезда, на меня напали, ударили, рассекли голову. Я забежал в подъезд, закрылся дверьми и больше, по сути, ничего не помню... Человек, который нападал, он хотел забрать мои вещи. У меня пострадал компьютер, до сих пор он весь в крови... Били руками, ногами. Единственное, что я мог сделать, — закрываться руками. Благо, что я смог выхватить технику, забежать в подъезд и закрыться там. Я первым делом позвонил в скорую. Врачи поставили диагноз сотрясение головного мозга, ссадины, средней тяжести повреждения. У меня рассечена голова, — рассказал Лайфу Турчин.

Молодой человек лежит в больнице. Он намерен обратиться в полицию. По его словам, у него есть предположения, кто мог бы стоять за нападением. Например, блогер пожаловался, что уже много лет его преследует некий сумасшедший фанат.

— Он меня преследует уже очень много лет, делает различные гадости. Это не просто различные фотожабы и мемы в Интернете. Поймите, травля идёт очень много лет. Это и звонки ночные родителям, домогательства и угрозы. У меня очень много недоброжелателей. Я веду свой видеоблог. Я туда очень колко и резко могу пожурить и покритиковать. Но если люди не готовы к конструктивной критике, то это проблема их. За острый язык по башке не бьют, — подытожил блогер.