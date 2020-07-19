Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Преследуют уже много лет". Участника "Битвы экстрасенсов" избили неизвестные

У молодого человека оказалась рассечена голова, диагностированы сотрясение мозга и ссадины.

600

В Москве совершено нападение на участника проектов "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Никиту Турчина. Неизвестные подкараулили 20-летнего блогера у подъезда его дома и накинулись со спины, избивали руками и ногами. Молодому человеку рассекли голову, но он смог забежать в подъезд и закрыться там от нападавших. Кроме того, буквально в последний момент он успел выхватить ноутбук из сумки, которую отобрали злоумышленники.

Это было ночью возле моего подъезда, на меня напали, ударили, рассекли голову. Я забежал в подъезд, закрылся дверьми и больше, по сути, ничего не помню... Человек, который нападал, он хотел забрать мои вещи. У меня пострадал компьютер, до сих пор он весь в крови... Били руками, ногами. Единственное, что я мог сделать, — закрываться руками. Благо, что я смог выхватить технику, забежать в подъезд и закрыться там. Я первым делом позвонил в скорую. Врачи поставили диагноз сотрясение головного мозга, ссадины, средней тяжести повреждения. У меня рассечена голова, — рассказал Лайфу Турчин.

Молодой человек лежит в больнице. Он намерен обратиться в полицию. По его словам, у него есть предположения, кто мог бы стоять за нападением. Например, блогер пожаловался, что уже много лет его преследует некий сумасшедший фанат.

Он меня преследует уже очень много лет, делает различные гадости. Это не просто различные фотожабы и мемы в Интернете. Поймите, травля идёт очень много лет. Это и звонки ночные родителям, домогательства и угрозы. У меня очень много недоброжелателей. Я веду свой видеоблог. Я туда очень колко и резко могу пожурить и покритиковать. Но если люди не готовы к конструктивной критике, то это проблема их. За острый язык по башке не бьют, — подытожил блогер.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге подростки избили семейную пару уличных музыкантов, которым не понравился их репертуар. Лайф публиковал видео нападения. Позднее всех участников избиения задержали и арестовали.

Выбор редакции

Loading...