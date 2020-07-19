Москвичи выпили с незнакомцами и очнулись на окраине города с новым кредитом

В центре Москвы пара выпила с неизвестными алкоголь, после чего они очнулись на окраине города без мобильных телефонов. Кроме того, злоумышленники оформили на одного из них кредит через мобильный банк, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам одного из потерпевших, выпить им с девушкой предложили молодые люди славянской национальности. Через несколько часов пара очнулась в районе Бутово. Помимо телефонов у них также пропали деньги и золотая цепочка. Потерпевшие считают, что в алкоголе было что-то подмешано. Полиция проводит проверку.