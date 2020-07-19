"Мишленовский" шеф-повар назвал худший поступок, который могут совершить гости ресторана прямо сейчас

Шеф-повар лондонского ресторана Kerridge's Bar & Grill, удостоенного упоминания в "мишленовском" рейтинге, раскритиковал 27 гостей, которые забронировали столики на субботний вечер, но не явились в назначенное время. Том Керридж написал об этом в Instagram, назвав поведение гостей постыдным и безответственным. По мнению шефа, этот поступок — худшее, что можно сделать сейчас для ресторанов, которые переживают кризис из-за пандемии коронавируса, передаёт Insider.
Том Керридж. Фото © Instagram / kerridgesbandg
По словам Керриджа, из-за таких ситуаций многие заведения могут оказаться на грани закрытия. Он пояснил, что рестораны вызывают на смену определённое количество официантов и работников кухни, которое зависит от числа забронированных столиков. Если гости не приходят, заведение теряет деньги.
Вы — худшие гости, потому что вы эгоисты. Надеюсь, вы осознаёте свою ошибку
Том Керридж
Шеф-повар
Коллеги Керриджа оставили под его негодующим постом комментарии, в которых выразили солидарность с его позицией. Одними из тех, кто поддержал основателя Kerridge's Bar & Grill, стали "мишленовские" шеф-повара Клэр Смит и Саймон Риммер.
Хорошо сказано, Том. Сейчас важно объяснять людям, что персоналу нужно платить, даже если гости не приходят. И продукты уже закуплены и использованы для приготовления блюд
Клэр Смит
Шеф-повар
Это самое большое оскорбление для нашей индустрии
Саймон Риммер
шеф-повар
Такого же мнения придерживаются и братья Гэлвин, отмеченные звёздами каталога "Мишлен". Они рассказали, что из-за 5% клиентов, которые бронируют столики, но не приходят, их ресторан теряет $300 тысяч в год. По словам шеф-поваров, иначе как позорной эту ситуацию назвать нельзя.
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