"Мишленовский" шеф-повар назвал худший поступок, который могут совершить гости ресторана прямо сейчас

Шеф-повар лондонского ресторана Kerridge's Bar & Grill, удостоенного упоминания в "мишленовском" рейтинге, раскритиковал 27 гостей, которые забронировали столики на субботний вечер, но не явились в назначенное время. Том Керридж написал об этом в Instagram, назвав поведение гостей постыдным и безответственным. По мнению шефа, этот поступок — худшее, что можно сделать сейчас для ресторанов, которые переживают кризис из-за пандемии коронавируса, передаёт Insider.

Том Керридж. Фото © Instagram / kerridgesbandg

По словам Керриджа, из-за таких ситуаций многие заведения могут оказаться на грани закрытия. Он пояснил, что рестораны вызывают на смену определённое количество официантов и работников кухни, которое зависит от числа забронированных столиков. Если гости не приходят, заведение теряет деньги.

Вы — худшие гости, потому что вы эгоисты. Надеюсь, вы осознаёте свою ошибку Том Керридж Шеф-повар

Фото © Instagram / kerridgesbandg

Коллеги Керриджа оставили под его негодующим постом комментарии, в которых выразили солидарность с его позицией. Одними из тех, кто поддержал основателя Kerridge's Bar & Grill, стали "мишленовские" шеф-повара Клэр Смит и Саймон Риммер.

Хорошо сказано, Том. Сейчас важно объяснять людям, что персоналу нужно платить, даже если гости не приходят. И продукты уже закуплены и использованы для приготовления блюд Клэр Смит Шеф-повар

Это самое большое оскорбление для нашей индустрии Саймон Риммер шеф-повар

Фото © Instagram / kerridgesbandg