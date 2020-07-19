Продавец матрацев стал гением математики после удара по голове во время пьяной драки

Джейсон Паджетт одержим математикой. Он может возвести в квадрат любое число или нарисовать фрактал. Его называют ни много ни мало гением. Но ещё 17 лет назад он продавал матрацы и был, мягко говоря, далёк от мира цифр. Историю Джейсона рассказывает BBC.

Моя жизнь вращалась вокруг девушек, вечеринок и выпивки. Я просыпался с похмелья, а потом снова шёл в бар, чтобы кого-нибудь подцепить. Что до математики, то я считал её бесполезной Джейсон Паджетт

Фото © Jason Padgett

Но всё изменилось 13 сентября 2002 года. Джейсон, как обычно, отправился тусоваться с друзьями. Возле караоке-бара на него напали двое мужчин. Они избили Джейсона и отобрали у него куртку.

Один из них подбежал сзади и ударил меня по затылку. Я увидел вспышку света, а потом упал на колени. Перед глазами всё поплыло. Я не мог понять, где я и что я там делаю Джейсон Паджетт

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В больнице Джейсону сказали, что у него черепно-мозговая травма. Позже выяснилось, что она привела к обсессивно-компульсивному расстройству. Джейсон стал выходить из дома только за продуктами и начал испытывать иррациональный страх перед микробами. Он часто и подолгу мыл руки, завешивал окна одеялами, а однажды использовал монтажную пену, чтобы никто не смог открыть входную дверь.

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Но самые драматичные изменения произошли с окружающим миром. Для Джейсона он стал выглядеть как видеоигра, в которой всё состоит из пикселей. Это натолкнуло его на мысль об изучении математики и физики. Джейсон стал лихорадочно черпать информацию из Интернета. Однажды он наткнулся на сайт о фракталах — объектах, имеющих ту же форму, что и составляющие их части. Эта концепция вызвала у него восторг.

Я нарисовал тысячи фракталов самых разных форм, которые только мог себе вообразить. Это был единственный способ описать то, что я вижу Джейсон Паджетт

Изображение © Jason Padgett

Джейсон повсюду носил с собой свои рисунки, и однажды их заметил прохожий, который оказался физиком. После разговора с Паджеттом незнакомец рекомендовал ему поступить на математические курсы. После трёх с половиной лет отшельнической жизни учёба в колледже стала для Джейсона глотком свежего воздуха. Он начал посещать психолога и познакомился со своей будущей женой.

Фото © Jason Padgett

Тем не менее произошедшие с ним перемены оставались для Джейсона загадкой. Но только до тех пор, пока он не увидел по телевизору саванта — человека с отклонениями в развитии, обладающего выдающимися способностями в математике.

Математика для меня всегда была наукой о формах, а не о числах. И это был первый раз, когда кто-то кроме меня описывал, как цифры визуализируются в виде геометрических узоров Джейсон Паджетт

Изображение © Jason Padgett

В поисках дополнительной информации Джейсон наткнулся в Интернете на Берита Брогаарда, невролога из Университета Майами. Он позвонил учёному, и тот предположил, что у Джейсона синестезия — состояние, при котором раздражение в одной сенсорной системе вызывает отклик в другой. Люди с синестезией составляют всего 4% населения Земли. Она может быть врождённой или приобретённой, например в результате травмы.

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Брогаард отвёз Паджетта в отдел исследования мозга Университета Аалто в Хельсинки. Его поместили в МРТ-сканер и, демонстрируя математические уравнения, наблюдали, как реагируют те или иные участки мозга.

Они обнаружили, что я использовал части мозга, недоступные для нашего сознания, а моя зрительная кора взаимодействовала с областью, отвечающей за математику Джейсон Паджетт

Фото © Jason Padgett