Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Продавец матрацев стал гением математики после удара по голове во время пьяной драки

Его мало что волновало, кроме вечеринок и девушек, но той судьбоносной ночью его жизнь в корне изменилась.

1171

Фото © Jason Padgett

Джейсон Паджетт одержим математикой. Он может возвести в квадрат любое число или нарисовать фрактал. Его называют ни много ни мало гением. Но ещё 17 лет назад он продавал матрацы и был, мягко говоря, далёк от мира цифр. Историю Джейсона рассказывает BBC.

Моя жизнь вращалась вокруг девушек, вечеринок и выпивки. Я просыпался с похмелья, а потом снова шёл в бар, чтобы кого-нибудь подцепить. Что до математики, то я считал её бесполезной

Джейсон Паджетт

Фото © Jason Padgett

Но всё изменилось 13 сентября 2002 года. Джейсон, как обычно, отправился тусоваться с друзьями. Возле караоке-бара на него напали двое мужчин. Они избили Джейсона и отобрали у него куртку.

Один из них подбежал сзади и ударил меня по затылку. Я увидел вспышку света, а потом упал на колени. Перед глазами всё поплыло. Я не мог понять, где я и что я там делаю

Джейсон Паджетт

Фото © Unsplash / Jonnica Hill

В больнице Джейсону сказали, что у него черепно-мозговая травма. Позже выяснилось, что она привела к обсессивно-компульсивному расстройству. Джейсон стал выходить из дома только за продуктами и начал испытывать иррациональный страх перед микробами. Он часто и подолгу мыл руки, завешивал окна одеялами, а однажды использовал монтажную пену, чтобы никто не смог открыть входную дверь.

Фото © Unsplash / Claudio Schwarz

Но самые драматичные изменения произошли с окружающим миром. Для Джейсона он стал выглядеть как видеоигра, в которой всё состоит из пикселей. Это натолкнуло его на мысль об изучении математики и физики. Джейсон стал лихорадочно черпать информацию из Интернета. Однажды он наткнулся на сайт о фракталах — объектах, имеющих ту же форму, что и составляющие их части. Эта концепция вызвала у него восторг.

Я нарисовал тысячи фракталов самых разных форм, которые только мог себе вообразить. Это был единственный способ описать то, что я вижу

Джейсон Паджетт

Изображение © Jason Padgett

Джейсон повсюду носил с собой свои рисунки, и однажды их заметил прохожий, который оказался физиком. После разговора с Паджеттом незнакомец рекомендовал ему поступить на математические курсы. После трёх с половиной лет отшельнической жизни учёба в колледже стала для Джейсона глотком свежего воздуха. Он начал посещать психолога и познакомился со своей будущей женой.

Фото © Jason Padgett

Тем не менее произошедшие с ним перемены оставались для Джейсона загадкой. Но только до тех пор, пока он не увидел по телевизору саванта — человека с отклонениями в развитии, обладающего выдающимися способностями в математике.

Математика для меня всегда была наукой о формах, а не о числах. И это был первый раз, когда кто-то кроме меня описывал, как цифры визуализируются в виде геометрических узоров

Джейсон Паджетт

Изображение © Jason Padgett

В поисках дополнительной информации Джейсон наткнулся в Интернете на Берита Брогаарда, невролога из Университета Майами. Он позвонил учёному, и тот предположил, что у Джейсона синестезия — состояние, при котором раздражение в одной сенсорной системе вызывает отклик в другой. Люди с синестезией составляют всего 4% населения Земли. Она может быть врождённой или приобретённой, например в результате травмы.

Изображение © Wikimedia Commons / MIT Press

Брогаард отвёз Паджетта в отдел исследования мозга Университета Аалто в Хельсинки. Его поместили в МРТ-сканер и, демонстрируя математические уравнения, наблюдали, как реагируют те или иные участки мозга.

Они обнаружили, что я использовал части мозга, недоступные для нашего сознания, а моя зрительная кора взаимодействовала с областью, отвечающей за математику

Джейсон Паджетт

Фото © Jason Padgett

После постановки диагноза Паджетт выпустил книгу "Поражённый гениальностью" и совершил поездку по миру, рассказывая о себе и обучая математике. Кроме того, он помогает другим людям с необычными биографиями опубликовать их истории и даже снять по ним фильмы. По словам Паджетта, он хочет, чтобы все могли видеть мир таким же прекрасным, каким его видит он.

Выбор редакции

Loading...