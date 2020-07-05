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Сантехник стал модным дизайнером, и его произведения искусства даже жалко ставить в туалет

Мастер создаёт унитазы в виде ракушек, цветов и моллюсков.

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Фото © clarkmade.com

Много лет работая с мужской сантехникой, этот художник решил создать что-то красивое и хрупкое. Кларк Соренсен превращает уродливые писсуары в причудливые произведения искусства, сообщается на его сайте. Вероятно, прежде чем использовать их по назначению, вам захочется взглянуть на них ещё раз.

Функциональность

Фото © clarkmade.com

Живущий в Сан-Франциско Соренсен придумывает причудливые, вдохновлённые природой формы писсуаров и раковин, которые уникальны, поскольку в процессе он не использует отливные формы. И хотя они выглядят как блестящие керамические скульптуры, которые должны принадлежать галереям, они полностью функциональны, и многие мужчины по всему миру могут это подтвердить.

Имидж

Фото © clarkmade.com

Я стал известен благодаря писсуарам, но меня это устраивает

Кларк Соренсен

Дизайнер

Чувство юмора и самоирония Соренсена позволили ему усовершенствовать своё умение сочетать красоту и функциональность, которые некоторые люди могут счесть странными. Впрочем, дизайнер уверяет, что готов воплотить в жизнь любые фантазии клиентов: он принимает заказы на писсуары и раковины, которых больше точно ни у кого не будет.

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