Сантехник стал модным дизайнером, и его произведения искусства даже жалко ставить в туалет

Много лет работая с мужской сантехникой, этот художник решил создать что-то красивое и хрупкое. Кларк Соренсен превращает уродливые писсуары в причудливые произведения искусства, сообщается на его сайте. Вероятно, прежде чем использовать их по назначению, вам захочется взглянуть на них ещё раз.
Функциональность
Фото © clarkmade.com
Живущий в Сан-Франциско Соренсен придумывает причудливые, вдохновлённые природой формы писсуаров и раковин, которые уникальны, поскольку в процессе он не использует отливные формы. И хотя они выглядят как блестящие керамические скульптуры, которые должны принадлежать галереям, они полностью функциональны, и многие мужчины по всему миру могут это подтвердить.
Имидж
Фото © clarkmade.com
Я стал известен благодаря писсуарам, но меня это устраивает
Кларк Соренсен
Дизайнер
Чувство юмора и самоирония Соренсена позволили ему усовершенствовать своё умение сочетать красоту и функциональность, которые некоторые люди могут счесть странными. Впрочем, дизайнер уверяет, что готов воплотить в жизнь любые фантазии клиентов: он принимает заказы на писсуары и раковины, которых больше точно ни у кого не будет.
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