Сантехник стал модным дизайнером, и его произведения искусства даже жалко ставить в туалет

Много лет работая с мужской сантехникой, этот художник решил создать что-то красивое и хрупкое. Кларк Соренсен превращает уродливые писсуары в причудливые произведения искусства, сообщается на его сайте. Вероятно, прежде чем использовать их по назначению, вам захочется взглянуть на них ещё раз.

Функциональность

Фото © clarkmade.com

Живущий в Сан-Франциско Соренсен придумывает причудливые, вдохновлённые природой формы писсуаров и раковин, которые уникальны, поскольку в процессе он не использует отливные формы. И хотя они выглядят как блестящие керамические скульптуры, которые должны принадлежать галереям, они полностью функциональны, и многие мужчины по всему миру могут это подтвердить.

Имидж

Фото © clarkmade.com

Я стал известен благодаря писсуарам, но меня это устраивает Кларк Соренсен Дизайнер