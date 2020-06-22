Блогеры выложили видео, как они открывают чемодан, ещё не зная, что там лежат человеческие останки

Группа блогеров отправилась осматривать окрестности, воспользовавшись приложением Randonautica, которое выдаёт случайные координаты в заданной местности. В итоге ребята оказались на пляже Алки в Сиэтле, США, снимая на видео своё приключение. Но вместо весёлого отдыха получили травмирующий опыт, пишет The Sun.
Видео © TikTok / ughhenry
На кадрах ролика, которым поделился в приложении TikTok парень с ником ughhenry, видно, что ребята натыкаются на скалистом берегу на странный чёрный чемодан и решают исследовать его. Ничего не подозревающие юноши и девушки шутили, что там может быть что-то ценное. Но вскоре веселье сменилось страхом. Внутри лежал чёрный пакет, от которого исходил шокирующий запах. Ещё один похожий чемодан находился в воде.
Произошло нечто травмирующее, что изменило мою жизнь. <...> Мы нашли этот чёрный чемодан и шутили, что в нём могут быть деньги...
UghHenry
Видео © TikTok / natthecvt
Напуганные блогеры вызвали полицию, которая, по словам одной из снимавших видео девушек, приехала через три часа. Когда правоохранители всё же прибыли, подтвердились самые страшные опасения. Внутри пакетов находились человеческие останки. Стражи порядка начали расследование, чтобы установить подробности жуткого инцидента. И пользователи соцсетей боятся, что в Сиэтле появился серийный убийца.