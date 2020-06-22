Блогеры выложили видео, как они открывают чемодан, ещё не зная, что там лежат человеческие останки

На кадрах ролика, которым поделился в приложении TikTok парень с ником ughhenry, видно, что ребята натыкаются на скалистом берегу на странный чёрный чемодан и решают исследовать его. Ничего не подозревающие юноши и девушки шутили, что там может быть что-то ценное. Но вскоре веселье сменилось страхом. Внутри лежал чёрный пакет, от которого исходил шокирующий запах. Ещё один похожий чемодан находился в воде.