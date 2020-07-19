Три месяца дышала не сама. Пережившая 130 дней ада британка вылечилась от коронавируса

В Великобритании из больницы выписали 35-летнюю Фатиму Бридл, которая лечилась от коронавирусного заболевания на протяжении 130 дней, за что получила в СМИ прозвище "самая страдающая пациентка". Первое недомогание женщина ощутила ещё в начале марта, когда прилетела в Британию из Марокко. Когда у её супруга Трейси появились первые симптомы коронавируса, семья обратилась за помощью к медикам. Но если 56-летний муж Фатимы вскоре поправился, то состояние женщины стало резко ухудшаться после попадания в больницу.

Через несколько дней после госпитализации Фатима оказалась в реанимации. Лёгкие стали работать всего лишь на 10%, её подключили к аппарату ИВЛ, а сама она впала в кому. В таком состоянии она провела 40 дней. А всего же не смогла дышать самостоятельно на протяжении 105 дней. При этом за время болезни у женщины помимо пневмонии развился сепсис, а также ей пришлось сделать трахеотомию.

Врачам удалось постепенно восстановить дыхание пациентки, но работает только одно лёгкое. Фатима своё восстановление называет чудом и благодарит врачей за спасённую жизнь.

— Они невероятные — я хотела бы поблагодарить всех врачей и медсестёр, которые дали мне шанс на новую жизнь. Я счастлива быть здесь. Это похоже на сон, — заявила после выздоровления Фатима изданию The Sun.

Несмотря на то что коронавируса у женщины больше нет, как и пневмонии, она продолжает находиться в больнице. За время болезни её мышцы крайне ослабли. Как рассказал журналистам супруг женщины, пока сил хватает только на самостоятельное дыхание.