Три месяца дышала не сама. Пережившая 130 дней ада британка вылечилась от коронавируса

В Великобритании из больницы выписали 35-летнюю Фатиму Бридл, которая лечилась от коронавирусного заболевания на протяжении 130 дней, за что получила в СМИ прозвище "самая страдающая пациентка". Первое недомогание женщина ощутила ещё в начале марта, когда прилетела в Британию из Марокко. Когда у её супруга Трейси появились первые симптомы коронавируса, семья обратилась за помощью к медикам. Но если 56-летний муж Фатимы вскоре поправился, то состояние женщины стало резко ухудшаться после попадания в больницу.
Через несколько дней после госпитализации Фатима оказалась в реанимации. Лёгкие стали работать всего лишь на 10%, её подключили к аппарату ИВЛ, а сама она впала в кому. В таком состоянии она провела 40 дней. А всего же не смогла дышать самостоятельно на протяжении 105 дней. При этом за время болезни у женщины помимо пневмонии развился сепсис, а также ей пришлось сделать трахеотомию.
Врачам удалось постепенно восстановить дыхание пациентки, но работает только одно лёгкое. Фатима своё восстановление называет чудом и благодарит врачей за спасённую жизнь.
— Они невероятные — я хотела бы поблагодарить всех врачей и медсестёр, которые дали мне шанс на новую жизнь. Я счастлива быть здесь. Это похоже на сон, — заявила после выздоровления Фатима изданию The Sun.
Несмотря на то что коронавируса у женщины больше нет, как и пневмонии, она продолжает находиться в больнице. За время болезни её мышцы крайне ослабли. Как рассказал журналистам супруг женщины, пока сил хватает только на самостоятельное дыхание.
Как сообщал Лайф, ранее власти Великобритании решили отказаться от публикации ежедневной статистики по смертям от коронавируса в своей стране.