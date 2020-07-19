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Главный тренер "Урала" подал в отставку после поражения от "Химок"

Команда сегодня уступила в полуфинале Олимп-Кубка России со счётом 1:3.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Главный тренер футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфёнов решил покинуть свой пост. Об этом наставник екатеринбургской команды сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Провалили игру. Есть решение — я покидаю команду, — заявил Парфёнов.

Он поблагодарил руководство клуба, его болельщиков и каждого игрока. Тренер добавил, что "надо двигаться дальше".

Сегодня "Урал" уступил "Химкам" из Подмосковья в полуфинале Олимп - Кубка России. Результат игры - 1:3.

Ранее Лайф рассказывал, что генеральный директор "Уфы" перебирается в Москву на помощь красно-белым.

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