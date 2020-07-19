Главный тренер "Урала" подал в отставку после поражения от "Химок"

Главный тренер футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфёнов решил покинуть свой пост. Об этом наставник екатеринбургской команды сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

— Провалили игру. Есть решение — я покидаю команду, — заявил Парфёнов.

Он поблагодарил руководство клуба, его болельщиков и каждого игрока. Тренер добавил, что "надо двигаться дальше".

Сегодня "Урал" уступил "Химкам" из Подмосковья в полуфинале Олимп - Кубка России. Результат игры - 1:3.