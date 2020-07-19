Бойкот 65 стран, записки Брежнева, байки об иностранцах и новая мода. Мифы и правда Олимпиады-80

Ровно 40 лет назад в советской Москве на стадионе "Лужники" начались летние Олимпийские игры, которые стали одними из самых обсуждаемых в истории. Номинально Игры проходили в Москве, но некоторые соревнования приняли и другие города СССР. Например, футбольный турнир состоялся в Киеве, Ленинграде и Минске, а парусная регата — в Таллине.

К главным в мире спортивным соревнованиям на территории советской страны были построены новые объекты (терминал аэропорта Шереметьево-2, телевизионный центр с новым оборудованием, гостиницы, стадион "Олимпийский" и другие). На прилавках в магазинах появились неизвестные многим продукты, на дорогах стали ездить современные автобусы, появилась инфраструктура. В Москве наступил настоящий праздник с изобилием всего. Однако не всё было так радужно...

Массовый бойкот

Московская Олимпиада запомнилась в первую очередь массовым бойкотом. 65 стран, включая США, Китай, Канаду, Турцию, Японию, ФРГ и другие, отказались приезжать из-за вторжения советских войск в Афганистан. Политический конфликт вышел на первый план. Президент США Джимми Картер и вовсе настаивал на переносе Олимпиады в другую страну.

Так сложилось, что выборы американского президента выпадают на високосный год, когда и проходят Игры. Картера обвиняли в лояльном отношении к СССР. Чтобы победить на предстоящем голосовании, он решил открыто и громко пойти против Советского государства. Он поставил условие, что спортсмены приедут, если в течение месяца советские войска будут выведены из Афганистана. Однако конфликт с СССР ему не помог. Выборы Картер провалил.

Правильней всего о политике и спорте высказался журналист Владимир Познер, который работал комментатором на Олимпиаде для иностранных СМИ.

Как я воспринял бойкот? С негодованием! Со всех сторон причём. Недаром же де Кубертен говорил, что Олимпийские игры вне политики, вне войны. Но то, что происходило в Афганистане, — это ужас. Я, вообще, сторонник идеи де Кубертена, который говорил, что Олимпийские игры — это торжество отдельно взятого спортсмена. Будь моя воля, не было бы никаких флагов, я бы праздновал победу отдельного спортсмена, но тут уже ничего не изменишь. Это так и воспринимается в мире: слава Америке, России, Китаю и так далее Владимир Познер Журналист

Генеральная ассамблея ООН также осудила вторжение советских войск в Афганистан, но, несмотря на массовые недовольства, МОК Олимпиаду в Москве не отменил. В итоге участие приняли 80 стран. Некоторые спортсмены с Запада приехали самостоятельно и выступали под нейтральным флагом. Несмотря на такое маленькое количество стран-участниц, соревнования прошли более чем достойно. Было установлено 74 олимпийских и 36 мировых рекордов.

Омрачила Олимпиаду и новость о смерти Владимира Высоцкого (25 июля). Проститься с кумиром поколения хотели многие. И это трагическое событие стало едва ли не громче самой Олимпиады.

Записки Брежнева

Брежнев на открытии Олимпиады. Фото © Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард / Фотохроника ТАСС

После смерти Леонида Брежнева стало известно о некоей записке, которую он писал в Политбюро за несколько лет до начала Олимпиады. В ней генсек говорил, что сомневается в проведении Игр: его смущали огромные денежные расходы. Помимо прочего, Олимпиада подразумевала огромную организацию: от выдачи виз до медицинской помощи. Ничего подобного раньше в стране не происходило, это и пугало генсека.

"Кроме колоссальных расходов могут быть разного рода скандалы, которые могут очернить Советский Союз", — писал Брежнев

Леонид Ильич всё же понял, что его покажут на весь мир и он войдёт в историю, поэтому Олимпиаду отменять он передумал. Но до сих пор не известно, писал Брежнев ту записку или нет... Ведь на открытое обсуждение на заседании в Политбюро он это не выносил. В свою очередь, Политбюро накануне Олимпиады отказывалось приглашать на Олимпиаду некоторых государственных руководителей, в частности, Израиля, Кореи и Чили, в СССР. Когда стало известно, что неприглашение глав стран может лишить их Олимпиады, вопрос этот урегулировали.

Советское руководство поставило цель показать триумф социализма во всех сферах жизни. "Советский спортсмен доказывает своими победами преимущество социалистического образа жизни", — говорили тогда.

Иностранные гости — угроза?

Пугал руководителей страны перед Олимпиадой и приезд большого количества иностранцев. Их нужно было где-то размещать и чем-то кормить. Начали думать, как их развлекать — предлагали походы в Большой театр, Третьяковскую галерею и даже цирк.

Ходили разговоры, что с семьями проводили многочасовые беседы, где предупреждали об обманах иностранными гостями. Запугивали и детей, чтобы они не брали конфеты и жвачки у иностранцев, ведь там может быть какое-нибудь лезвие. Родителям вообще настоятельно советовали увезти детей в летние лагеря на период Игр.

Фото © Белинский Юрий, Майстерман Семен / Фотохроника ТАСС

Гражданам чуть ли не запрещали вообще разговаривать с иностранцами, а спецслужбы должны были быть начеку. Никто не забывал теракт на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Но все опасения оказались напрасными. Общению с иностранцами никто не препятствовал, а спортсмены и болельщики обменивались значками и другими вещами на память, ходили вместе в бары.

Новые товары и мода

СССР ударить в грязь лицом не мог, поэтому срочно закупил в Финляндии продукты, которых раньше нельзя было встретить на прилавках магазинов. Это были различные виды сока, сладости, мясной сервелат, сигареты Marlboro, баночное пиво и даже "Фанта". В СССР многие годы считали жвачку вредной и не продавали её, но в период Олимпиады "Ротфронт" выпускал множество вкусов жевательной резинки.

Во время Олимпиады в моду вошли джинсы, которых в СССР в то время было не достать. Полюбились всем и вельветовые вещи, и так называемые олимпийки. Но главным писком моды стали кроссовки Adidas. Их покупали и мужчины, и женщины. Их носили с юбками и брюками.

Фото © ИТАР-ТАСС

Олимпиада в Москве, которая была полна разговоров и споров, прошла на высоком уровне. Для спортсменов и болельщиков выступали главные звёзды эстрады Алла Пугачёва и Лев Лещенко, показывали спектакли во главе с ведущими артистами. А на закрытии Олимпиады все просто рыдали вместе с улетающим "ласковым Мишей".