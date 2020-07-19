В Узбекистане объявился "пророк", который обещал всех избавить от коронавируса

Житель города Самарканда в Узбекистане назвал себя посланником Всевышнего, который спасёт человечество от коронавируса. В видеоролике, который он опубликовал в Сети, мужчина заявил, что непременно должен отправиться на "родину инфекции" — в Китай, чтобы выполнить свою миссию.

Как пишут местные СМИ, правоохранительные органы уже нашли "пророка". Выяснилось, что он родился в 1962 году в Самаркандском районе. Участвовал в войне в Афганистане в 1980–1982 годах и получил сотрясение мозга во время службы. Теперь специалисты планируют проверить его психологическое состояние.

После заявлений "пророка" к нему обратилось Посольство КНР в Узбекистане. Дипломаты тактично напомнили, что Китай лишь первым выявил эпидемию и не является родиной коронавируса.

— Мы полагаем, что для преодоления пандемии следует объединить мудрость и силы всего человечества и мобилизовать все ресурсы. Однако нужно отдавать себе отчёт, что Китай — всего лишь страна, которая первой выявила и сообщила об этом кризисе, а вовсе не так называемая родина коронавируса, — говорится в телеграм-канале от имени ведомства.