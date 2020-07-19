"Это GTA или что?" Сразу шесть машин полиции устроили погоню за таксистом — видео

В Новосибирске за водителем такси гналось сразу шесть патрульных машин. В Сети появилось видео, которое снял очевидец происходящего. На записи видно, как автомобиль KIA Rio с логотипом Uber на высокой скорости пролетает по дороге. Служебные автомобили один за другим на большой скорости несутся за нарушителем. Автор видео назвал это GTA-заездом, проводя параллели с известной игрой.

— По предварительной информации, водитель седана KIA не выполнил требования об остановке, в следствие чего началась погоня за нарушителем. Сейчас сотрудники полиции ведут розыск автомобиля и лица, им управлявшего, — передаёт группа "АСТ-54" сообщение Госавтоинспекции Новосибирска.

В тот день ГИБДД проводила в городе оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием "Такси". Так правоохранительные органы выходят на таксистов без лицензии, выявляют факты незаконного использования атрибутики и нарушения ПДД.