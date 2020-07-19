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В Петербурге погиб вокалист молодёжной панк-группы

Теперь музыканты решают дальнейшую судьбу коллектива.

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Фото © VK / "Синдром Восьмиклассника"

В Санкт-Петербурге погиб вокалист панк-группы "Синдром Восьмиклассника". Об этом сообщает официальное сообщество коллектива во "ВКонтакте". 20-летний Альберт выпал из окна квартиры на шестом этаже.

Участники группы рассказали, что в скором времени опубликуют записанные вместе с погибшим песни. О том, что теперь будет с коллективом, музыканты пока не знают.

Ранее Лайф сообщал, что в Якутии удар молнии убил 24-летнего артиста Государственного театра оперы и балета Республики Саха. Парень скончался по пути в больницу.

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