В Петербурге погиб вокалист молодёжной панк-группы

В Санкт-Петербурге погиб вокалист панк-группы "Синдром Восьмиклассника". Об этом сообщает официальное сообщество коллектива во "ВКонтакте". 20-летний Альберт выпал из окна квартиры на шестом этаже.

Участники группы рассказали, что в скором времени опубликуют записанные вместе с погибшим песни. О том, что теперь будет с коллективом, музыканты пока не знают.