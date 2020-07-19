Служебную собаку научат выявлять коронавирусных больных по запаху

В Вооружённых силах Австрии решили научить служебную собаку выявлять людей с коронавирусом по запаху. Тестовые тренировки уже проходят в кинологической службе. Предполагается, что животные будут способны определять заболевание даже у бессимптомных пациентов, сообщается на сайте Минобороны страны.

— В настоящее время мы находимся на этапе испытаний так называемой собаки-ищейки на коронавирус. Она должна "вынюхивать" болезнь у людей. Фаза испытаний должна выявить, станет ли эта специальная тренировка неотъемлемой частью центра подготовки военных собак, — говорится в публикации.

Бельгийскую овчарку тренируют на специальной капсуле с молекулами запаха коронавируса, которые удалось извлечь из инфицированной медицинской маски. Для безопасности животного и кинолога перед тренировкой капсулу обрабатывают ультрафиолетовым излучением для того, чтобы вирус не мог никого заразить. После того как собака научится приносить капсулу, начнутся тренировки с медицинскими масками. Тестовая фаза продлится до конца месяца.