Медведева показала подписчикам рисунок, который создавала три месяца

Фигуристка Евгения Медведева показала подписчикам в "Инстаграме" новый рисунок, над которым работала три месяца. Спортсменка отметила, что изображение не плод её фантазий — рисунок является копией. Подписчики сразу узнали картину японской художницы Мориты Харуе. Комментаторы остались в восторге от работы спортсменки.

— "Когда копия превосходит оригинал", "Фантастическая работа", "Очень красиво", — написали под постом подписчики.

У Евгении Медведевой в "Инстаграме" есть отдельный творческий аккаунт, у которого чуть более десяти тысяч подписчиков. Там фигуристка публикует свои рисунки — портреты западных знаменитостей, фигуристов, изображения животных и цветов. В описании аккаунта Медведева указала, что она прежде всего спортсменка, а не художница, поэтому не имеет определённого стиля.