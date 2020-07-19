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В акваторию Чёрного моря направился американский ракетный эсминец

Он будет принимать участие в учениях наряду с десятками других кораблей и судов.

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Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet

Американский ракетный эсминец "Портер" направился в акваторию Чёрного моря для того, чтобы принять участие в учениях Sea Breeze 2020. Тренировка будет проходить совместно с ВМС Украины, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Ракетный эсминец USS Porter класса "Арли Берк" начал переход в Чёрное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в двадцатых учениях Sea Breeze 2020, организованных США и Украиной, — говорится в заявлении.

Помимо Соединённых Штатов и Украины в учениях также примут участие Болгария, Румыния, Грузия, Норвегия, Испания, Турция и Франция. Всего будет задействовано более двух тысяч военнослужащих, 19 самолётов и несколько десятков кораблей. Манёвры будут проходить с 20 по 26 июля.

Как ранее сообщал Лайф, ещё три корабля НАТО зашли в акваторию Чёрного моря четыре дня назад. На Украине объяснили, что передвижения происходят в рамках совместных военных учений с Болгарией.

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