В акваторию Чёрного моря направился американский ракетный эсминец

Американский ракетный эсминец "Портер" направился в акваторию Чёрного моря для того, чтобы принять участие в учениях Sea Breeze 2020. Тренировка будет проходить совместно с ВМС Украины, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

— Ракетный эсминец USS Porter класса "Арли Берк" начал переход в Чёрное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в двадцатых учениях Sea Breeze 2020, организованных США и Украиной, — говорится в заявлении.

Помимо Соединённых Штатов и Украины в учениях также примут участие Болгария, Румыния, Грузия, Норвегия, Испания, Турция и Франция. Всего будет задействовано более двух тысяч военнослужащих, 19 самолётов и несколько десятков кораблей. Манёвры будут проходить с 20 по 26 июля.