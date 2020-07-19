Потрать, если сможешь. Куда пропадают баллы с карты "Пятёрочки" и почему семья может оставить вас без бонусов

Покупатели торговой сети "Пятёрочка" перед тем, как купить какой-то товар, зачастую ищут в своём кошельке или в телефоне "Выручай-карту". Именно на неё начисляются бонусы с каждой покупки. Ретейлер присылает СМС с напоминанием о баллах, которые нужно потратить. Вот только порой оказывается, что на самом деле никаких баллов на карте и нет.

Точно в срок

За каждые потраченные десять рублей в "Пятёрочке" покупатель получает один балл на свою "Выручай-карту". При этом, если покупка совершена на 9,99 руб., балл зачислен не будет.

Бонусы могут храниться на карте в течение года, так указано в правилах программы лояльности. Но перед днём рождения клиента, по праздникам или в дни, которые выбирает сам ретейлер, на карту начисляются дополнительные баллы.

Елизавета из Томска получила сообщение на телефон: "Вам начислено 500 бонусных баллов. Успейте списать до 12 июля". Девушка пришла в магазин 12 июля, набрала товаров в корзину, а на кассе узнала, что никаких бонусов на карте нет.

С аналогичной ситуацией столкнулась девушка из Омска, которая оставила отзыв на форуме: в СМС говорилось, что до 4 июля нужно потратить все баллы, а в этот день баллов на карте уже не было. Представитель "Пятёрочки" ей ответил:

То есть, чтобы потратить ваши бонусные баллы, делать это надо быстро, до того дня, который пишет ретейлер.

Часто не ходите

Геннадий из Челябинска отмечал день рождения жены. В магазин пришлось ходить несколько раз: то за овощами, то за мясом, то забыли хлеб купить. Вечером, когда дети приехали, решил сбегать снова в "Пятёрочку", чтобы прийти домой с тортом и напитками. Жена настоятельно ему велела взять с собой карту магазина, чтобы бонусов побольше накопить.

Но почему-то за хлеб и овощи, которые были куплены утром, баллы через пару дней на карту пришли, а за дорогой торт и соки — нет.

Оказывается, за одни сутки баллы могут начисляться только за первые пять визитов в "Пятёрочку". Каждое начисление — один кассовый чек. За шестую и последующие покупки, как указано в правилах программы, баллы не начисляются.

Держите при себе

Другой клиент "Пятёрочки" из Раменского пожаловался на форуме на блокировку его карты , потому что он давал её своим родственникам и друзьям. В правилах программы об этом нет ни слова, как именно магазин выяснил, что картой пользуется не её владелец, тоже непонятно. Но факт остаётся фактом: мужчина накопил (вместе со своими близкими) достаточное количество баллов, но воспользоваться ими не может.

Хотя в "Телеграме" есть большое количество каналов, где бонусы "Выручай-карт" можно купить за небольшие деньги. Возможно, там уже продаются бонусы этого клиента с заблокированной картой.

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