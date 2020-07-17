"Кошмар закончился". Полиция задержала немецкого "Рэмбо", разоружившего полицейских и сбежавшего в лес

В Германии задержали мужчину с луком и стрелами, который разоружил полицейских и сбежал в лес в районе города Оппенау.

— После нескольких дней поисков скрывавшегося в лесах вокруг Оппенау Ива Рауша, полиция задержала 31-летнего мужчину. У него были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, — сообщило полицейское управление Оффенбурга в "Фейсбуке".

По словам начальника оперативного отдела, Рауш, получивший прозвище "шварцвальдский Рэмбо", сидел в кустах, "перед ним были четыре пистолета, топор на коленях и документ". При задержании мужчина был легко ранен. Ему предстоит пройти осмотр у психиатра. Кроме того, у него возьмут анализ крови, чтобы выяснить, употреблял ли он психотропные вещества, сообщает газета Bild.

– Я просто рад, что кошмар для нашего дома закончился, — поделился мэр Оппенау Уве Гайзер после завершения шестидневной поисковой операции.

Выяснилось, что Рауш является ранее судимым. В 2009 году он тяжело ранил знакомую из арбалета, за что был приговорён к трём с половиной годам тюремного заключения. В реестре судебных дел имеются сведения и о других правонарушениях, в том числе хранении детской порнографии, краже и повреждении имущества. С 2019 года у него длится испытательный срок за хранение оружия.