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"Кошмар закончился". Полиция задержала немецкого "Рэмбо", разоружившего полицейских и сбежавшего в лес

Поисковая операция длилась шесть дней, в итоге злоумышленник был обнаружен в кустах с оружием, ранен и заключён под стражу.

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Фото © Twitter / Jake Hanrahan

В Германии задержали мужчину с луком и стрелами, который разоружил полицейских и сбежал в лес в районе города Оппенау.

После нескольких дней поисков скрывавшегося в лесах вокруг Оппенау Ива Рауша, полиция задержала 31-летнего мужчину. У него были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, сообщило полицейское управление Оффенбурга в "Фейсбуке".

По словам начальника оперативного отдела, Рауш, получивший прозвище "шварцвальдский Рэмбо", сидел в кустах, "перед ним были четыре пистолета, топор на коленях и документ". При задержании мужчина был легко ранен. Ему предстоит пройти осмотр у психиатра. Кроме того, у него возьмут анализ крови, чтобы выяснить, употреблял ли он психотропные вещества, сообщает газета Bild.

Я просто рад, что кошмар для нашего дома закончился, поделился мэр Оппенау Уве Гайзер после завершения шестидневной поисковой операции.

Выяснилось, что Рауш является ранее судимым. В 2009 году он тяжело ранил знакомую из арбалета, за что был приговорён к трём с половиной годам тюремного заключения. В реестре судебных дел имеются сведения и о других правонарушениях, в том числе хранении детской порнографии, краже и повреждении имущества. С 2019 года у него длится испытательный срок за хранение оружия.

Напомним, инцидент, переполошивший маленький городок Оппенау и окрестности, произошёл 12 июля.

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