Скончался заместитель главы Самарской области

Ушёл из жизни заместитель губернатора Самарской области по вопросам инфраструктурного развития Александр Карпушкин. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации региона. Причины смерти в публикации не называются.

Соболезнования выразил губернатор области Дмитрий Азаров. По его словам, Карпушкин был упорным и ответственным, часто принимал правильные решения. С 2014 по 2018 годы он занимал должность вице-мэра Самары, а ещё ранее руководил департаментом экономического развития администрации города.

— Его безвременный уход — невосполнимая утрата для нашего региона. Мы всегда будем помнить и ценить его за умение дружить, преданность делу, доброту и порядочность. Вместе с родными и близкими Александра Викторовича глубоко скорбим о постигшей нас утрате, — сказал глава области.