Стало известно, когда штрафы за отсутствие ОСАГО смогут выписывать с камер

Начиная с грядущей недели камеры фиксации нарушений правил дорожного движения начнут также выявлять автомобилистов без оформленного полиса ОСАГО. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на собственные источники в страховых компаниях.

По информации журналистов, к данному сроку ведутся разработки новой IT-платформы, которая объединит в себе все сведения об автомобиле и его владельце.

Однако запуск такой системы в регионах может быть отложен на неопределённый срок, отмечается в публикации. Причина в том, что во многих субъектах РФ камеры фиксации нарушений ПДД эксплуатируются частными компаниями, работающими на основании государственно-частного партнёрства.