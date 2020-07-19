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Стало известно, когда штрафы за отсутствие ОСАГО смогут выписывать с камер

Создаётся IT-платформа, которая объединит в себе данные об автомобилях и их владельцах.

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Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Начиная с грядущей недели камеры фиксации нарушений правил дорожного движения начнут также выявлять автомобилистов без оформленного полиса ОСАГО. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на собственные источники в страховых компаниях.

По информации журналистов, к данному сроку ведутся разработки новой IT-платформы, которая объединит в себе все сведения об автомобиле и его владельце.

Однако запуск такой системы в регионах может быть отложен на неопределённый срок, отмечается в публикации. Причина в том, что во многих субъектах РФ камеры фиксации нарушений ПДД эксплуатируются частными компаниями, работающими на основании государственно-частного партнёрства.

Напомним, ранее Госдума приняла закон, изменяющий набор факторов для ОСАГО. Таким образом, ценообразование полиса станет полностью индивидуальным для каждого автовладельца. Какие факторы теперь повысят стоимость страховки, читайте в материале Лайфа.

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