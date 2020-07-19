Эрдоган лично проверил, как собор Святой Софии готовят к первому намазу — видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии и проверил, как идёт его трансформация из музея в мечеть. Там готовятся к первому намазу, который состоится уже на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Вместе с Эрдоганом проинспектировать ход работ приехали глава Министерства культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш, а также мэр Стамбула Али Ерликая.