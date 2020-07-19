Жители Крыма рассказали о главных ошибках отдыхающих. Можно испортить весь отдых

Туристы, которые впервые посещают Крым, могут в самом начале отдыха лишиться всех своих денег, если будут хранить их в автомобилях. Это самое ненадёжное место хранения. Такое мнение местных жителей приводит МК. Чтобы не лишиться гаджетов, денег и ценных вещей, имеет смысл взять их с собой на пляж и купаться в море по очереди или оставить всё в съёмном жилье, если доверяете хозяевам.

— У нас в Крыму уже не первый год в сезон действуют банды автомобильных воришек. Я своих отдыхающих предупреждала, что хранить деньги дома безопаснее, но они меня не послушались, не понимаю, нас что ли боялись. Дней через пять после приезда их машину вскрыли, пропали все оставшиеся на отдых деньги, около 80 тысяч рублей, — рассказала жительница Судакского района.

В Крыму очень популярен так называемый джиппинг, экскурсии на внедорожниках в труднодоступные горные районы полуострова. Но на личном авто проехать туда невозможно. Но некоторые бесстрашные туристы всё же пробуют это сделать и попадают в печальные истории. Застревают там на долгое время.

— Пара лет 35 решила покорить гору на своём "пежо". В результате на полдороги они застряли, сев брюхом на камни. Выехать оттуда на такой машине разве что смотритель маяка смог бы, который знает там каждый камень, — рассказал экскурсовод Андрей.

А ещё в Крыму купаться можно не везде. Ротавирус — типичное явление для черноморского побережья. Всё дело в том, что в городах и посёлках, находящихся на побережье, канализация спускается в море без должной очистки. В результате этого в воде может содержаться кишечная палочка. А дальше: отравление, сильная рвота, понос и температура. Поэтому туристам обязательно нужно выяснять, как обстоят дела с купанием в выбранном ими районе. Как правило, самое чистое море можно найти в небольших посёлках, где дома располагаются на удалении от побережья.