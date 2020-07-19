"Спустите меня!" В Нальчике люди застряли на аттракционе вниз головой

В Нальчике катание на одном из городских аттракционов завершилось, толком и не начавшись. Механизм карусели дал сбой, и техника вместе с людьми неподвижно зависла на высоте нескольких метров от земли. Хуже всего то, что люди в этот момент оказались вниз головой. Прежде чем аттракцион вернули в естественное положение, потребовалось около восьми минут.

На опубликованных Mash кадрах видно, что большую часть пассажиров на аттракционе составляли дети. Пока они висели в воздухе, просили родителей как можно скорее спустить их вниз.

Как сообщил один из участников инцидента в соцсетях, после случившегося никто не принёс ему извинений, а администрация парка развлечений игнорирует жалобы.