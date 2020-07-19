СМИ: Под Ростовом напали на дом экс-директора "Ростсельмаша"

В Ростовской области преступники вторглись в дом бывшего директора завода "Ростсельмаш", 83-летнего Юрия Пескова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что сестра Пескова убита, а он сам попал в больницу с травмами.

Юрий Песков был гендиректором "Ростсельмаша" с 1978 по 1996 годы. В начале 1980-х он работал замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Имеет звание Героя социалистического труда.