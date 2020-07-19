"Они упустили момент". Трамп обвинил власти Портленда в потере контроля над протестами

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию охваченного протестами Портленда (штат Орегон) в том, что она потеряла контроль над демонстрантами. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".

— Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьёзная проблема! — написал президент.

Дело в том, что накануне губернатор штата Кейт Браун потребовала от Трампа прекратить задержания демонстрантов и вывести из Портленда вооружённых представителей федеральных органов власти, которые в последние дни наводили в городе порядок. Сами они были в масках, камуфляжных костюмах и без каких-либо опознавательных знаков. Браун назвала операцию вопиющим злоупотреблением властными полномочиями, а мэр Портленда полностью её поддержал. Кроме того, прокурор Орегона заявил, что намерен провести расследование по факту присутствия вооружённых людей в городе.