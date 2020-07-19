Петля на горле Huawei сдавливается. Что происходит с китайским IT-гигантом в России и остальном мире

США ограничивают въезд в страну для сотрудников китайских IT-компаний. Великобритания в последний момент отказалась от услуг Huawei в развёртывании 5G. Рассказываем, как торговая война продолжает давить на Huawei и какие у компании перспективы.

Что случилось? Какие ещё ограничения?

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 15 июля об ограничении визового режима для некоторых сотрудников китайских IT-компаний. В первую очередь это касается сотрудников Huawei и других организаций, поддерживаемых китайским правительством. Политик назвал работников таких организаций "троянскими конями разведки".

Помимо госбезопасности, предлогом для новых санкций стали обвинения Huawei в нарушении прав человека и пособничестве цензуре, которую проводит Компартия Китая. Также Помпео считает, что новые меры послужат примером для других технологических компаний, которые работают и планируют работать с США. — Телекоммуникационные компании во всём мире должны знать: если они сотрудничают с Huawei, то они сотрудничают с нарушителем прав человека, — заявил политик.

А что там с Британией?

Великобритания до последнего оставалась главным союзником Huawei в конфликте с Западным миром и не имела ничего против того, чтобы китайцы построили 5G на её территории. Однако недавно этот неформальный союз распался. Министр цифровых технологий Великобритании Оливер Дауден 14 июля заявил, что страна отказывается от услуг Huawei. По рекомендации Национального центра кибербезопасности.

До конца 2020 года все местные операторы должны будут прекратить закупки китайского оборудования. До 2027 года телекомкомпании обязаны выкорчевать из инфраструктуры вообще все компоненты Huawei. Это очень резкий разворот, учитывая, что в начале года в некоторых регионах Великобритании 5G уже начала появляться. На основе, разумеется, оборудования Huawei.

Впрочем, не только китайцы понесут убытки от этой авантюры. По словам самого Даудена, отказ от Huawei затормозит развитие 5G в стране примерно на три года и принесёт экономике убыток в размере $2,5 млрд. — Это решение далось нам непросто, но оно является верным для телекоммуникационных компаний Великобритании и национальной безопасности экономики как сейчас, так и в будущем, — сказал политик.

Американские СМИ считают, что Великобритания пошла на этот шаг, опасаясь санкций от США. Дональд Трамп порвал с Huawei сам и теперь угрозами заставляет сделать то же самое европейские страны.

А что другие европейские страны?

Описывать отношение к Huawei каждого региона долго. Если говорить коротко, то большинство сомневается, но так или иначе склоняется либо в сторону бана, либо в сторону амнистии. США, разумеется, всячески способствуют решению этой дилеммы в сторону запрета.

Например, Польша уже ограничила действия Huawei в стране, а Германия сильно сомневается. Что со стороны немцев весьма резонно, ведь Поднебесная пригрозила подорвать продажи Mercedes и BMW в Китае. США при этом оказывают на Германию политическое давление.

Незадолго до ограничения визового режима для некоторых китайцев Дональд Трамп заявил о переводе американских войск с территории Германии в Польшу. — Половину я верну домой, а оставшиеся отправятся в места, которые этого заслуживают, — заявил президент США. Ещё раньше он буквально шантажировал Германию тем, что в случае неотказа от Huawei Вашингтон ограничит обмен разведданными с Берлином. И то, и другое со стороны Трампа выглядит как перераспределение своих фаворитов в Европе.

Кроме Польши, на данный момент Huawei от работы с 5G отлучили Чехия, Дания, Латвия, Румыния и Швеция. И это только в Европе. Вашингтон подёргал за ниточки и в других регионах. От оборудования китайского технологического гиганта отказались некоторые операторы в Индии (Jio), Австралии (Telstra), Южной Корее (SK и KT) и Японии (NTT).

А как у Huawei складываются отношения с Россией?

Если сравнивать с остальной частью мира западнее Китая, то отлично. Как отмечает в большой обзорной статье старший научный сотрудник Московского центра Карнеги Александр Габуев, тому способствует несколько причин.

Первая — в России нет производства собственной инфраструктуры для развёртывания 5G. А посему нужно налаживать связь с теми, у кого производственные мощности есть.

Вторая — выбирая между китайским Huawei и европейскими Nokia и Ericsson, российские операторы сотовой связи давно отдают предпочтение более доступному китайскому оборудованию.

Третья — Кремль скорее поддерживает этот выбор, чем нет. В том числе и потому, что Россия, как известно, стремится к созданию если не полностью автономного интернета, то хотя бы независимого от Пентагона.

Четвёртая — Huawei тоже проявляет искренний интерес к России. Ну или хорошо его имитирует. В 2019 году китайская компания объявила о расширении российского подразделения R&D в четыре раза. С его помощью Huawei планирует наладить плотное сотрудничество с российскими научными и исследовательскими центрами, а также университетами. Что, дескать, замедлит утечку мозгов из России.

Техногигант охотно идёт на сотрудничество и с местными игроками IT-индустрии. Как пример, в прошлом году Huawei отказалась от запуска собственного облачного проекта в пользу его интеграции со Сбербанком. Речь о Sbercloud.

Пятая — в конце концов, Huawei является выгодным партнёром для властей в рамках повсеместного внедрения систем биометрической аутентификации. Прежде всего это касается создания так называемых умных городов.

Важно отметить, что прочный союз РФ и КНР на примере Huawei может изменить имидж техногиганта и в глазах других стран. Если мощная и осторожная Россия не видит опасности в Huawei, то почему бы не рискнуть и им?

А что Huawei?

С первого дня обвинений в свой адрес Huawei только и делает, что заявляет о своей невиновности. Дескать, нет у них бэкдоров, да и с правительством Китая они не аффилированы. Вместе с тем в официальных стейтментах Huawei часто выражает надежду на скорейшее разрешение конфликта с США.

Что же до дел в Европе, то здесь компания сохраняет спокойствие. В марте представитель Huawei в ЕС Авраам Лю заявил, что не сомневается в выборе европейских операторов в пользу Huawei для развития 5G. — Важно предоставить им свободу выбора, и они сами поймут, какой поставщик принесёт им наибольшую выгоду, — сказал тогда топ-менеджер Huawei.

Впрочем, это было до разрыва отношений с Великобританией. Сейчас же Huawei просит Правительство Великобритании пересмотреть своё решение. Компания уверяет, что новые санкции США никак не повлияют на качество и безопасность поставляемой продукции.