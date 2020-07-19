Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

После нападения экс-директор "Ростсельмаша" лишился памяти. Его сестру пытали

Пенсионер находится в больнице в состоянии средней тяжести.

934

Кадр из видео YouTube / Донской государственный технический университет

У бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова после нападения на него неизвестных пропала память. Об этом рассказали источники Лайфа в правоохранительных органах. По их словам, 83-летний мужчина не помнит даже собственного имени. Он сейчас в состоянии средней тяжести.

Сестру пенсионера преступники душили. У неё был кляп во рту, к тому же перемотанный скотчем. На теле женщины остались следы пыток.

Ранее мы рассказывали, что Юрий Песков был гендиректором "Ростсельмаша" с 1978 по 1996 год. В начале 1980-х он работал замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Имеет звание Героя социалистического труда.

Выбор редакции

Loading...