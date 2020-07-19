Россиянам рассказали о последствиях введения четырёхдневной рабочей недели

Четырёхдневная рабочая неделя может сократить доходы россиян и снизить конкурентоспособность российской экономики. Кроме того, это может привести к снижению производительности труда. Так считает проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.





Профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова также заявила, что не нужно торопиться к переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Ведь в период самоизоляции россияне растратили накопления и готовы больше работать.





— Особенно с учётом текущей ситуации, роста безработицы и снижения зарплатных ожиданий персонала, — передаёт ТАСС её слова.



