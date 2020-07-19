Житель Нижнего Тагила отправился в Крым на инвалидной коляске

Житель Нижнего Тагила, 40-летний Сергей Москаленко, отправился в Крым на инвалидном кресле, чтобы осуществить мечту детства и увидеть море. Шесть лет назад после тяжёлой болезни он лишился возможности ходить. С каждым годом желание побывать на море у мужчины только росло, сообщает портал "360".

Сергей решился отправиться в путешествие на инвалидном кресле. Для этого он установил на него электропривод, который разгоняет коляску до 40 километров в час. Затем мужчина собрал все деньги, взял необходимые вещи и отправился в путь.

Самый краткий путь от Нижнего Тагила до Крыма — более 2,5 тысячи километров. Сергей преодолел уже 800 из них. До Крыма уралец планирует доехать в начале августа. Сейчас он остановился в Самаре. С собой у него палатка, горелка и рюкзак с провизией. Впереди — Саратовская область, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодарский край и побережье Крыма.

— С собой — газовая горелка походная. Готовлю, варю сам себе: гречку, макароны. Что в наличии есть, то и готовлю. Вчера была гроза сильнейшая, но я был уже в палатке. У меня есть дождевик, поэтому в большинстве случаев я защищён от дождя, — рассказал Сергей.

На днях он столкнулся ещё с одной проблемой — у него осталось меньше 100 рублей. Путешественник рассказал об этом подписчикам в соцсетях, самые неравнодушные из них решили выручить Сергея и начали отправлять ему деньги. Благодаря им уралец может продолжить путешествие. В Крыму Москаленко рассчитывает пробыть до ноября. Обратно в родной Нижний Тагил отправится уже на поезде.