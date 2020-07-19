В Подмосковье отчим несколько дней избивал двухлетнего ребёнка. Малыш ушёл искать маму

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту избиения несовершеннолетнего мальчика его 22-летним отчимом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошёл в городе Дмитрове.

— По имеющейся информации, телесные повреждения мальчику были нанесены сожителем матери. В ходе проверки, проведение которой поручено Дмитровской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего, — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА "Новости", мужчина избивал двухлетнего ребёнка более двух недель. На допросе он рассказал, что делал это из-за неприязни к мальчику. Следствие возбудило против него уголовное дело по статье об истязании. Кроме того, к уголовной ответственности намерены привлечь и мать ребёнка.

Как сообщает телеканал "360", избитый мальчик сам сбежал из дома на улицу. Он звал маму. Его подобрали чужие люди и позвонили в полицию.