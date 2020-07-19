В Подмосковье отчим несколько дней избивал двухлетнего ребёнка. Малыш ушёл искать маму

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту избиения несовершеннолетнего мальчика его 22-летним отчимом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошёл в городе Дмитрове.
— По имеющейся информации, телесные повреждения мальчику были нанесены сожителем матери. В ходе проверки, проведение которой поручено Дмитровской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего, — говорится в сообщении.
Как отмечает РИА "Новости", мужчина избивал двухлетнего ребёнка более двух недель. На допросе он рассказал, что делал это из-за неприязни к мальчику. Следствие возбудило против него уголовное дело по статье об истязании. Кроме того, к уголовной ответственности намерены привлечь и мать ребёнка.
Как сообщает телеканал "360", избитый мальчик сам сбежал из дома на улицу. Он звал маму. Его подобрали чужие люди и позвонили в полицию.
Ранее Лайф рассказывал про другую историю из Москвы, где мужчина систематически избивал, лишал еды и воды шестилетнего пасынка. Кроме того, он заставлял ребёнка делать физические упражнения, а когда тот с задачей не справлялся, оскорблял его и угрожал расправой. Всё это мужчина делал в отсутствие супруги, однако происходящее на камеру снимала её сестра.