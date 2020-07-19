В UFC в весе "мухи" новый король. Аскар Аскаров уже у него на хвосте

Порадовали поклонников в России Арман Царукян и Аскар Аскаров, чего не скажешь об экс-чемпионе М-1 Global Хадисе Ибрагимове, проигравшем в третьем поединке кряду. Для 35-летнего ветерана смешанных единоборств из Калифорнии Джозефа Бенавидеса (28-7-0) сегодняшний бой стал четвёртой попыткой завоевать пояс UFC. Предыдущие три, как известно, были для американца с мексиканскими корнями безуспешны. Увы, для его поклонников четвёртая попытка также оказалась неудачной…

Дейвисон Фигейреду (19-1-0), как и в первой встрече с Джозефом, оказался максимально нацеленным на досрочное завершение. Практически первый же удар бразильца отправил Бенавидеса в нокдаун. Бросившийся на добивание южноамериканец предпринял несколько попыток засамбитить соперника, но, к своей чести, Джозеф продемонстрировал чудеса защиты от удушений. Поднявшись в стойку, Фигейреду продолжил демонстрацию своего превосходства в ударной технике, искусно разбивая оппонента.

Ещё один правый хук вновь отправил калифорнийца на канвас, в котором потрясённый ветеран уже оказался не способен защитить себя от неминуемого фиаско. Впрочем, даже фатальное положение не позволило Бенавидесу постучать в знак сдачи… Джозеф был задушен до отключки, Дейвисон — новый чемпион UFC в наилегчайшем весе!

Президент промоушена Дана Уайт оказался впечатлён выступлением бразильца, пообещав после нескольких удачных защит пояса организовать Фигейреду бой за титул в другой весовой категории. Не исключено, что уже в следующем году мы увидим столкновение бразильца с другим новоиспечённым чемпионом Петром Яном.

Но самым желанным соперником для обоих бойцов является экс-обладатель титулов в наилегчайшем и легчайшем дивизионах Генри Сехудо, назвавший и Петра, и Дейвисона "временными чемпионами".

Известный российский боец Аскар Аскаров (12-0-1) одержал крайне важную победу, ворвавшись в топ-5 наилегчайшего дивизиона. Успех в поединке с Алешандре Пантожем приблизил дагестанского спортсмена к бою за титул, о чём красноречиво свидетельствовал жест россиянина на уровне своей талии с намёком примерить на неё пояс.

Следует признать, что победа над бразильцем оказалась достаточно трудовой, нервной и вряд ли как-то особенно впечатлила босса организации и матчмейкеров. Не исключено, что в следующем своём выступлении Пуля столкнётся с действительно кем-то топовым, выйдя, так сказать, на сдачу экзамена и доказательств своих чемпионских амбиций.

Порадовал своих многочисленных болельщиков в России и Армении Арман Царукян (15-2-0), выигравший в самом важном на сегодняшний день поединке в карьере у Дэви Рамоса.

По окончании боя россиянин выразил желание подраться в следующем выступлении с Элом Яквинтой. Примет ли этот вызов Риелтор, вопрос. Сам факт бросания вызовов уже приятен и полезен. Как минимум о существовании такого бойца узнают фанаты и коллеги, не смотревшие ранние прелимы. Это именно тот аспект, в котором у многих бойцов из России наблюдаются проблемы, и они готовы попросту плыть по течению…

Увы, некогда крайне перспективный и многообещающий полутяж из Санкт-Петербурга Хадис Ибрагимов вновь проиграл в UFC. На этот раз чемпион М-1 и Европы по боевому самбо был деклассирован дебютантом восьмиугольника Романом Долидзе.

Всегда взрывной и тяготеющий к размену в стойке, дагестанец начал поединок против грузинского спортсмена крайне осторожно и, не показав ровным счётом ничего, был нокаутирован ударом колена на исходе второй минуты… Что тут скажешь? Наверняка сегодняшний бой станет последним для Ибрагимова в UFC. Но, учитывая молодой возраст россиянина (ему только 25), когда-нибудь мы его вновь увидим в сильнейшем мировом промоушене!

Настоящим триумфатором шоу стал бьющийся под флагом Кыргызстана Рафаэль Физиев (8-1-0). Атаман продемонстрировал настоящий мастер-класс тайского бокса, на протяжении 15 минут схватки разбивая в стойке своего соперника Марка Диакизи.

Конечно же, не обошлось и без фирменных уклонов Рафаэля от хай-киков, когда-то настолько впечатливших Дану Уайта, что это позволило Физиеву заключить контракт с UFC! Бонус за Лучший бой вечера у Атамана в кармане!

UFC Fight Night 172

Результаты турнира

Основной кард:

Наилегчайший вес: Дейвисон Фигейреду победил Джозефа Бенавидеса удушающим приёмом в первом раунде.

Средний вес: Джек Херманссон победил Келвина Гастелума болевым приёмом в первом раунде.

Лёгкий вес: Рафаэль Физиев победил Марка Диакизи единогласным решением судей.

Наилегчайший вес (ж): Ариана Липски победила Луану Каролину болевым приёмом в первом раунде.

Наилегчайший вес: Аскар Аскаров победил Алешандре Пантожу единогласным решением судей.

Предварительный кард: