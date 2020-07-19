"Задолбали протоколами, немножечко похулиганить решил". Стас Барецкий поскандалил с сотрудниками ДПС после аварии — видео

Видео © VK / Стас Бар

Шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга. На пересечении Литейного и Невского проспектов он врезался в автомобиль ДПС и устроил представление для сотрудников и очевидцев аварии. Видео он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

По словам артиста, он резко повернул и "слегка толкнул" патрульную машину, когда его пытались остановить из-за тонировки. Он уверен, что сотрудники ГИБДД виноваты сами и "докопались" до него якобы за вождение в нетрезвом виде.

Барецкий добавил, что у полицейских якобы при себе не было даже алкотестера, чтобы проверить его на употребление спиртного. Когда они решили оформить протокол и потребовали у него снять тонировку, артист устроил показательное шоу на камеру. Барецкий решил, как он выразился, "похулиганить" и попытался сдвинуть с места служебный автомобиль.

— Короче, они [ДПС] меня задолбали протоколами сегодня, я говорю им, давайте-ка быстрее. И стал хулиганить. Я и на капот ложился, там просто люди снимали, поэтому я решил лечь на капот, ногу задирал. Немножечко похулиганить решил, неприятно мне просто. Они как бы сами виноваты, стояли на самом углу, меня тормозили, — объяснил шоумен Лайфу.

В итоге артист не стал подписывать никакие протоколы и уехал с места ДТП.