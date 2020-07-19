Скончался создатель авиации МЧС, военный лётчик Рафаиль Закиров

Заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров скончался на 72-м году жизни в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

— 18 июля на 72-м году ушёл из жизни Рафаиль Закиров, заслуженный военный лётчик России. Он был создателем авиации МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.

В 1995 году Закиров возглавил Управление авиации МЧС. Он лично тестировал все принимаемые воздушные суда. Также лётчик как конструктор участвовал в разработке водосливных устройств для тушения пожаров ВСУ-5 и ВСУ-15 и для борьбы с разливами нефти ВОП-3. Кроме того, он создал выливной авиационный прибор (ВАП).

Именно Закиров инструктировал в 2010 году Владимира Путина, когда тот сел за штурвал самолёта-амфибии Бе-200 во время тушения пожаров в Центральной России.

Прощание и похороны лётчика пройдут 21 июля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.