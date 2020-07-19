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В России предложили ужесточить наказание за продажу детям снюса и насвая

Для граждан штрафы составят до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч.

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Фото © S-spravki.ru

В Госдуму поступили поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в КоАП РФ. Предложено увеличить штрафы за продажу табачных изделий (в том числе снюса и насвая) несовершеннолетним.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ, опубликованный в электронной базе данных ГД, предполагается внести изменения в статьи 14.53 "Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями" и 3.5 "Административный штраф".

Для граждан наказание за продажу снюса и насвая ужесточится до 15–20 тысяч рублей, табачных изделий — от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч и от 150 до 300 тысяч, а для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч и от 40 до 70 тысяч соответственно.

Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 21 июля.

Ранее в ГД подняли вопрос о введении штрафов для шумных соседей.

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