Хромал, был весь в синяках. Жительница Подмосковья рассказала, как встретила избитого отчимом мальчика

Двухлетнего мальчика, который сбежал из-за побоев отчима под Дмитровом, встретила на дороге у КПП местная жительница Елена. Он был в пижаме и тапочках. Женщина забрала малыша к себе, накормила и напоила чаем. По её словам, ребёнок слабо развит: говорил мало и непонятно.

— Только пальцем показывает на дорогу и говорит: "Мама, мама". Он сказал, что это папа выкрутил ногу, показал руками, что он сделал с его ногой, — передаёт портал "360" её слова.

Как рассказала Елена, мальчик хромал, у него были разбиты губы и виднелись кровоподтёки и синяки. Ребёнок рассказал, что его били и отец, и мать. Елена вызвала полицейских. Те забрали мальчика и долгое время пытались выяснить, кто же его родители.

— Для нас важно, что состояние малыша стабильное и его жизни сейчас ничто не угрожает, — отметила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

По её словам, мальчик активный, бегает, играет. В ближайшее время он будет находиться в больнице. Его дальнейшая судьба будет зависеть от хода расследования.