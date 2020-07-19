В США после массовой драки открыли огонь. Ранено более 10 человек

В американском городе Пеория в штате Иллинойс неизвестные открыли стрельбу по толпе, в которой находилось около 200 человек. Как сообщает NBC Chicago, этому предшествовала массовая драка.
Случилось всё ночью на пересечении улиц Уотер-стрит и Гамильтон-стрит. Когда полиция приехала, всё уже закончилось. Мужчину и женщину пришлось везти на скорой помощи в больницу с ранениями шеи и спины. Ещё 11 человек отправились в медучреждения самостоятельно.
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Отметим, что в США не утихает волна насилия, которая захлестнула Штаты после убийства полицейскими чернокожего. Тот тут то там происходят стычки митингующих с полицией. Протестующие крушат памятники, которые якобы намекают на расизм, блокируют улицы. Доходит и до мародёрства.
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд скончался после жестокого задержания полицейскими в США. Его смерть вызвала сильный резонанс в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране, а также далеко за её пределами. Нередко они перерастали в волну погромов и мародёрства. Новая волна демонстраций началась после того, как в Атланте скончался ещё один темнокожий мужчина, уснувший пьяным на парковке в своей машине. Полицейские ранили его при задержании.