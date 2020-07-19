В США после массовой драки открыли огонь. Ранено более 10 человек

В американском городе Пеория в штате Иллинойс неизвестные открыли стрельбу по толпе, в которой находилось около 200 человек. Как сообщает NBC Chicago, этому предшествовала массовая драка.

Случилось всё ночью на пересечении улиц Уотер-стрит и Гамильтон-стрит. Когда полиция приехала, всё уже закончилось. Мужчину и женщину пришлось везти на скорой помощи в больницу с ранениями шеи и спины. Ещё 11 человек отправились в медучреждения самостоятельно.

Отметим, что в США не утихает волна насилия, которая захлестнула Штаты после убийства полицейскими чернокожего. Тот тут то там происходят стычки митингующих с полицией. Протестующие крушат памятники, которые якобы намекают на расизм, блокируют улицы. Доходит и до мародёрства.