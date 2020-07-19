"Готовится большой реванш". Саакашвили предупредил об опасности "потерять" Украину

Украина вскоре может прекратить существование. Такое громкое заявление сделал бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины, а ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Незалежной Михаил Саакашвили.

— Готовится большой реванш тех сил, которые "Слуга" (народа. — Прим. ред.) подвинул из центральной власти в прошлом году, — сказал скандальный политик в эфире телеканала "Украина 24".

Он заявил, что чиновники на местах создают себе "частные армии" за счёт бюджета. Они "с жиру бесятся", крадут 80%, а остальное пускают на такие вооружённые формирования. Так, Саакашвили заявил, что в Одессе есть муниципальная охрана и часть региональных элит может готовиться к выходу из состава страны.

— Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве, — сказал Саакашвили.