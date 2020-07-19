Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Готовится большой реванш". Саакашвили предупредил об опасности "потерять" Украину

По мнению политика, в регионах могут готовить выход из состава страны или смену центральной власти.

2418
Post cover

Фото © ТАСС / Zuma

Украина вскоре может прекратить существование. Такое громкое заявление сделал бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины, а ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Незалежной Михаил Саакашвили.

Готовится большой реванш тех сил, которые "Слуга" (народа. — Прим. ред.) подвинул из центральной власти в прошлом году, — сказал скандальный политик в эфире телеканала "Украина 24".

Он заявил, что чиновники на местах создают себе "частные армии" за счёт бюджета. Они "с жиру бесятся", крадут 80%, а остальное пускают на такие вооружённые формирования. Так, Саакашвили заявил, что в Одессе есть муниципальная охрана и часть региональных элит может готовиться к выходу из состава страны.

Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве, — сказал Саакашвили.

Впрочем, нужно отметить, что делать такие громкие заявления для этого одиозного политика — норма. Так, недавно он сообщил, что на Украине вовсе нет государства как такового.

Выбор редакции

Loading...