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Трамп сократил отставание от Байдена по народной поддержке перед выборами

Ещё в июне у действующего президента США было на 12% голосов меньше.

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Президент США Дональд Трамп сократил отставание от бывшего вице-президента Джо Байдена по уровню поддержки среди населения. 41% избирателей готовы теперь за него отдать свой голос, за Байдена — 49%. Об этом сообщает Fox News.

Ещё в июне действующий президент отставал от своего главного противника на 12%. Тогда у него было 38% голосов, у Байдена — 50%. В мае Байден опережал Трампа на 8%.

Трампа больше поддерживают мужчины, Байдена — преимущественно женщины, темнокожие и латиноамериканцы. Как отмечает телеканал, Байден впереди из-за ситуации с коронавирусом. Более половины американцев недовольны тем, как с ней справляется Трамп.

Ранее Лайф сообщал, что Дональд Трамп из-за пандемии решил проводить предвыборные митинги по телефону.

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