Трамп сократил отставание от Байдена по народной поддержке перед выборами

Президент США Дональд Трамп сократил отставание от бывшего вице-президента Джо Байдена по уровню поддержки среди населения. 41% избирателей готовы теперь за него отдать свой голос, за Байдена — 49%. Об этом сообщает Fox News.

Ещё в июне действующий президент отставал от своего главного противника на 12%. Тогда у него было 38% голосов, у Байдена — 50%. В мае Байден опережал Трампа на 8%.





Трампа больше поддерживают мужчины, Байдена — преимущественно женщины, темнокожие и латиноамериканцы. Как отмечает телеканал, Байден впереди из-за ситуации с коронавирусом. Более половины американцев недовольны тем, как с ней справляется Трамп.



