ЦОДД предупредил москвичей о дожде с грозой и призвал быть осторожными

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о дожде с грозой и сильным ветром и призвал быть осторожными. Экстренное предупреждение действует до конца этого дня.

— Сегодня до конца дня действует экстренное предупреждение по погоде — дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожнее! — призвали на официальной странице ЦОДД в "Твиттере".

Контакт-центр "Московский транспорт" принимает сообщения о поваленных знаках и развёрнутых светофорах по телефону 3210.