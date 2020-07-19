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ЦОДД предупредил москвичей о дожде с грозой и призвал быть осторожными

Порывы ветра могут достигать скорости 15 метров в секунду.

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о дожде с грозой и сильным ветром и призвал быть осторожными. Экстренное предупреждение действует до конца этого дня.

Сегодня до конца дня действует экстренное предупреждение по погоде — дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожнее! — призвали на официальной странице ЦОДД в "Твиттере".

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