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"Не дождётесь". Пресс-секретарь Лукашенко ответила на сообщения о госпитализации президента

Ранее в социальных сетях появилась информация, что у главы республики якобы случился гипертонический криз.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко опровергла информацию о госпитализации главы республики, которая появилась в соцсетях.

Не дождётесь, — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее несколько телеграм-каналов сообщили о госпитализации Лукашенко с гипертоническим кризом, который якобы произошёл после встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, глава российского правительства и президент Белоруссии встретились в Минске двумя днями ранее. Встреча прошла без масок, а представители стран крепко пожали друг другу руки и обнялись.

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