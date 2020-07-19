"Не дождётесь". Пресс-секретарь Лукашенко ответила на сообщения о госпитализации президента

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко опровергла информацию о госпитализации главы республики, которая появилась в соцсетях.
— Не дождётесь, — приводит её слова РИА "Новости".
Ранее несколько телеграм-каналов сообщили о госпитализации Лукашенко с гипертоническим кризом, который якобы произошёл после встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Напомним, глава российского правительства и президент Белоруссии встретились в Минске двумя днями ранее. Встреча прошла без масок, а представители стран крепко пожали друг другу руки и обнялись.