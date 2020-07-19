Могут не только лишь все. Сын Кличко заявил о намерении стать мэром Киева

Сын мэра Киева Виталия Кличко заявил, что намерен стать следующим главой украинской столицы. Такой своеобразный подарок Егор Кличко сделал отцу на его 49-й день рождения, сообщил сам действующий градоначальник.

— Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идёт в мэры Киева! Благословил его, конечно, — написал на своей странице в Facebook Кличко.

Егор и Виталий Кличко. Фото © Facebook / Виталий Кличко

Отметим, согласно украинскому законодательству, занять пост главы Киева можно с 18 лет. Егору в мае текущего года исполнилось 20 лет.

Напомним, после завершения спортивной карьеры знаменитый боксёр Виталий Кличко стал не менее известным политиком, а позднее и мэром украинской столицы. Но популярность на новом поприще он во многом приобрёл благодаря неоднозначным и курьёзным высказываниям. Например, ранее мэр Киева во время брифинга перепутал слова и назвал несовершеннолетних детей с диагнозом CoViD-19 неполноценными.