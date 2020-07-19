Россиянка обокрала секс-шоп и попала на видео

Необычная кража произошла в одном из воронежских секс-шопов. Там девушка (при всём разнообразии ассортимента магазина для взрослых) решила украсть кепку. Видео, которое сняли камеры наблюдения, появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что девушка заходит в торговый зал и спокойно осматривает продукцию. Затем она снимает с манекена головной убор, надевает себе на голову, осматривается по сторонам и как ни в чём не бывало уходит из магазина.

— Ограбление века! Украсть из магазина для взрослых… кепку! Как ни странно, но такие курьёзные ситуации случаются и в нашем магазине укрепления семьи, — рассказали представители секс-шопа в беседе с новостным порталом "Вести Воронеж".

Полиция организовала проверку. Сотрудников магазина опросили, видео изучили. Осталось найти любительницу погулять по секс-шопам с покрытой головой.