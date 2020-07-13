Киевлянин украл из магазина несколько бутылок алкоголя и спрятался от полиции в шкафу

В Киеве молодой человек украл из магазина несколько бутылок спиртного, сбежал и попытался спрятаться от полицейских в шкафу. Об инциденте рассказала в "Фейсбуке" пресс-служба патрульной полиция украинской столицы.

Вечером 12 июля 27-летний киевлянин зашёл в магазин на улице Антоновича, взял с полки алкоголь и двинулся на выход мимо кассы. Продавщица попросила его оплатить товар, тогда воришка бросился бежать. По дороге он зацепился за кусты и разбил часть своей добычи.

Кассир пыталась сама догнать злоумышленника, но не успела - тот скрылся в подъезде дома. Тогда женщина вызвала полицию, назвала приметы молодого человека и номер квартиры. Правоохранители начали стучаться в дверь, но им никто не открывал. В это время горе-похититель пытался скрыться через балкон, но внизу его тоже поджидали стражи порядка.

Через некоторое время на пороге появилась мать киевлянина и впустила в квартиру патрульных. Самого воришку обнаружили в шкафу, где он пытался спрятаться от полицейских.